До кінця року обсяг військової допомоги Україні може сягнути 5 млрд доларів, — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що до кінця 2025 року загальний обсяг військової допомоги Україні в межах програми PURL може досягти 5 мільярдів доларів. За його словами, Україна щомісяця отримує озброєння приблизно на 1 мільярд доларів.

Про це пише видання El Pais.

За словами Рютте, щомісячні поставки озброєння для України становлять орієнтовно 1 мільярд доларів. Він уточнив, що йдеться не лише про програму PURL, а й про інші ініціативи, зокрема чеський проєкт “Ініціатива-2025” щодо закупівлі боєприпасів, а також про зусилля Литви та Данії з придбання обладнання української оборонної промисловості.

“Європейські країни продовжуватимуть надавати обладнання зі своїх власних резервів. Звичайно, після 3-4 років війни ці запаси зменшуються, але поставки все ще можливі”, — сказав Рютте.

Рютте зауважив, що деякі види озброєнь здатні забезпечити лише США, а президент Дональд Трамп погодився на фінансування американського озброєння Канадою та європейськими союзниками. Генсек НАТО також привітав рішення Іспанії приєднатися до програми PURL.

“Я дуже радий, що Іспанія також вирішила підтримати цю ініціативу, що важливо для захисту України, порятунку життів невинних українців та захисту інфраструктури, на яку спрямовані російські БпЛА та ракети. Це також гарантує, що Україна може здійснювати власні атаки, і запобігає успіху Росії”, — підкреслив Рютте.

Нагадаємо, 23 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія та Фінляндія доєднуються до програми PURL.