Румунія відкриє другий великий логістичний хаб НАТО для постачання допомоги Україні

НАТО з січня 2026 року запускає в Румунії другий ключовий центр координації та транзиту військової допомоги Україні, який працюватиме паралельно з хабом у польському Жешуві, пише Defence Romania.

Архітектура військової підтримки України з боку НАТО зазнає суттєвого розширення на східному фланзі Альянсу. Заступник командувача Командування НАТО з надання безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) генерал Майк Келлер підтвердив, що з січня 2026 року Румунія прийматиме другий великий центр координації та транзиту військових вантажів для України. Новий хаб працюватиме у зв’язці з уже діючим логістичним вузлом у Жешуві на території Польщі.

За словами Келлера, створення центру в Румунії має на меті не лише резервний маршрут, а й підвищення загальної стійкості логістичної системи НАТО на східному фланзі. Активація нового хабу фактично подвоює транзитні можливості Альянсу для постачання озброєнь та техніки Україні.

Генерал повідомив, що упродовж 2025 року через механізми NSATU було спрямовано близько 220 тисяч тонн військової допомоги. Для цього було задіяно приблизно 9 тисяч вантажівок, 1 800 залізничних вагонів та понад 500 стратегічних авіаперевезень.

Водночас НАТО використовує механізм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), за яким європейські держави фінансують закупівлю озброєнь зі складів і виробничих ліній США для України. За словами Келлера, постачання розпочинається одразу після оголошення пакета допомоги, без очікування завершення фінансових розрахунків.

Новий логістичний центр у Румунії має зменшити навантаження на польський вузол у Жешуві, який досі був головною точкою входу військової допомоги для України. Очікується, що румунський маршрут забезпечить стабільний південний шлях постачання, зокрема для потреб фронту на сході та півдні України.

Хаб у Румунії перебуватиме під прямим командуванням НАТО та буде інтегрований у систему зіставлення оперативних потреб України з можливостями країн-донорів. Розширення логістичної інфраструктури відбувається на тлі зростання потреб України у засобах далекого ураження та системах, здатних вражати військову інфраструктуру противника в глибині його території.

Додатковим сигналом довгострокової підтримки стало ухвалення в США Закону про асигнування на національну оборону на 2026 фінансовий рік, який передбачає 800 мільйонів доларів для Ініціативи з безпекової допомоги Україні. Це має забезпечити фінансування контрактів з американськими оборонними компаніями упродовж наступних двох років.

У НАТО зазначають, що наявність двох великих логістичних центрів під єдиним командуванням та відпрацьованого механізму фінансування створює більш стабільну та передбачувану систему постачання військової допомоги Україні, менш залежну від політичних коливань.