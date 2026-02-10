Операція “Арктичний страж”: як НАТО планує реагувати на активність Росії і Китаю

НАТО найближчими днями може оголосити про запуск місії «Арктичний страж», спрямованої на посилення спостереження та військових можливостей Альянсу в Арктиці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ять джерел на тлі напруженості між президентом США Дональдом Трампом і європейськими союзниками щодо Гренландії.

За словами співрозмовників агентства, старт місії можливий уже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Операція «Арктичний страж» може передбачати проведення військових навчань, посилення спостереження, а також залучення додаткових морських і повітряних засобів, зокрема безпілотників.

Водночас посадовці зазначають, що місія, ймовірно, буде зосереджена не на масштабному нарощуванні нових сил, а на ефективнішому використанні вже наявних ресурсів НАТО в регіоні. В Альянсі пояснюють, що ініціатива є частиною заходів зі зміцнення стримування та оборони з огляду на військову активність Росії та зростаючий інтерес Китаю до Арктики.

Минулого тижня НАТО повідомило про початок планування місії після переговорів у Давосі між Дональдом Трампом і генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, які допомогли знизити напруженість навколо питання Гренландії. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене, а військові планувальники продовжують опрацьовувати варіанти.

Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО Алексус Гринкевич заявив, що планування операції перебуває на фінальній стадії. За його словами, у разі позитивного результату брифінгу Альянс може оголосити подальші кроки вже наприкінці цього тижня.