Україна та НАТО узгодили пріоритети співпраці у сфері ППО, F-16 і HIMARS

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети подальшої співпраці у сфері оборони та безпеки. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою.

У Міністерстві оборони України повідомили, що міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом — командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України і командувачем Групи сприяння безпеці України.

Під час зустрічі Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони. Він наголосив, що ключовим пріоритетом наразі залишається захист неба, для чого Україна трансформує систему «малої» ППО.

Сторони узгодили ключові напрями співпраці, серед яких — посилення протиповітряної оборони, розвиток систем Patriot, літаків F-16 і реактивних систем HIMARS, а також спільна робота над досягненням технологічної переваги.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють.

Окремим напрямом сторони визначили координацію формату «Рамштайн» разом із Німеччиною та Великою Британією з метою прискорення ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.