Київстар придбав 100% акцій сервісу Tabletki.ua за 160 млн доларів

Оператор електронних комунікацій Kyivstar Group Ltd. завершив угоду з придбання 100% акцій сервісу медичних товарів Tabletki.ua. Вартість транзакції становить 160 млн доларів США.

Kyivstar Group Ltd., оператор електронних комунікацій та перша українська компанія, що торгується на біржі Nasdaq, підписав остаточну угоду та завершив транзакцію з придбання 100% акцій сервісу Tabletki.ua, повідомляє Економічна правда.

Tabletki.ua є одним із найпопулярніших цифрових сервісів медичних товарів в Україні та дозволяє споживачам знаходити, порівнювати й бронювати ліки та інші товари в українських аптеках.

Згідно з неаудованою управлінською звітністю, станом на 30 вересня 2025 року Tabletki.ua продемонструвала показник LTM EBITDA на рівні 24 млн доларів США, а чистий прибуток за останні 12 місяців склав 20 млн доларів США.

Узгоджена вартість угоди становить 160 млн доларів США та відповідає мультиплікатору ціна/прибуток (P/E) на рівні 8,0x, пояснили в компанії Київстар.

Сервіс агрегує дані про наявність і ціни на лікарські засоби, медичні вироби, медичні товари та продукти харчування, спрощуючи доступ клієнтів до необхідної продукції.

Tabletki.ua приєднується до портфеля цифрових послуг Київстар, який уже включає медичну інформаційну систему Helsi, сервіс виклику авто й доставки Uklon, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також додаток Мій Київстар.

За словами генерального директора Київстар Олександра Комарова, компанія планує поєднати досвід у розвитку цифрового бізнесу з фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими та зручнішими для ширшої аудиторії.

Tabletki.ua співпрацює з понад 14 тисячами аптек по всій Україні та, за даними 2025 року, забезпечував близько 14 мільйонів онлайн-замовлень щомісяця. Загальна вартість товарів, заброньованих через платформу, склала 45 млрд грн за 2024 фінансовий рік і 57,3 млрд грн за останні 12 місяців, що завершилися 30 вересня 2025 року.