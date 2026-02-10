Вкрали електроенергію на майже 9 млн грн: на Житомирщині викрили майнінгову ферму в обхід лічильників

На Житомирщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного споживання електроенергії для майнінгу криптовалют. Збитки державних компаній сягнули майже 9 млн гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, місцевий житель облаштував у власному будинку майнінгову ферму з використанням промислового обладнання, водночас сплачуючи за електроенергію за тарифами для побутових споживачів. Для приховування реальних обсягів споживання він встановив у лічильник спеціальний пристрій, який дозволяв зупиняти облік.

У Житомирській області викрили схему майнінгу на викраденій електроенергії / Фото: Прокуратура

Згодом підозрюваний розширив незаконну діяльність і облаштував нові майнінгові ферми в орендованому цеху з власною підстанцією, використовуючи аналогічну схему. За період роботи таких ферм державним компаніям було завдано збитків майже на 9 млн гривень.

В Офісі генпрокурора зазначили, що злочини були вчинені в умовах енергетичного дефіциту, спричиненого масованими атаками росії на енергетичну інфраструктуру України. У листопаді 2025 року чоловіку вже повідомляли про підозру за аналогічний злочин.

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури йому повідомлено про нову підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, викраденні електроенергії та несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.