Уряд збільшує гранти для бізнесу та ветеранів у межах програми “Власна справа”: які умови

З 2026 року учасники програми “Власна справа” зможуть отримати більші суми фінансування та нові можливості для розвитку бізнесу. Підтримку розширять для молоді, ветеранів і сімей загиблих захисників.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

З 2026 року підвищуються розміри грантів:

до 100 тис. грн — без зобов’язання створювати робочі місця;

до 200 тис. грн — за створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

Нові умови для окремих категорій:

Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, зможуть отримати додатковий мікрогрант. Підтримку для ветеранів та їхніх родин розширюють: тепер гранти зможуть отримувати батьки й дорослі діти. Сім’ї загиблих захисників зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

За словами Свириденко, грантова програма “Власна справа” є частиною політики підтримки українських виробників “Зроблено в Україні”. За час її роботи понад 32 тисячі українців відкрили бізнес, що дозволило створити 46 тисяч робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Подати заявку та дізнатись деталі програми можна через портал “Дія” або у місцевих центрах зайнятості.