        Економіка

        Уряд збільшує гранти для бізнесу та ветеранів у межах програми “Власна справа”: які умови

        Галина Шподарева
        29 Жовтня 2025 20:58
        читать на русском →
        Михайло Федоров та Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy
        Михайло Федоров та Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy

        З 2026 року учасники програми “Власна справа” зможуть отримати більші суми фінансування та нові можливості для розвитку бізнесу. Підтримку розширять для молоді, ветеранів і сімей загиблих захисників.

        Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

        З 2026 року підвищуються розміри грантів:

        Реклама
        Реклама

        • до 100 тис. грн — без зобов’язання створювати робочі місця;
        • до 200 тис. грн — за створення одного робочого місця;
        • до 350 тис. грн — за створення двох робочих місць.

        Нові умови для окремих категорій:

        1. Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.
        2. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, зможуть отримати додатковий мікрогрант.
        3. Підтримку для ветеранів та їхніх родин розширюють: тепер гранти зможуть отримувати батьки й дорослі діти.
        4. Сім’ї загиблих захисників зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

        За словами Свириденко, грантова програма “Власна справа” є частиною політики підтримки українських виробників “Зроблено в Україні”. За час її роботи понад 32 тисячі українців відкрили бізнес, що дозволило створити 46 тисяч робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку.

        Подати заявку та дізнатись деталі програми можна через портал “Дія” або у місцевих центрах зайнятості.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини