Бізнес із прифронтових регіонів отримає до 10 млн грн компенсації за зруйноване майно

Кабінет Міністрів України запроваджує механізм компенсації воєнних ризиків для українського бізнесу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, запуск цього інструменту є відповіддю на запит підприємців, які з перших місяців повномасштабного вторгнення наголошували, що без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу та інвестиції. «Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі — фінансові гарантії критично потрібні», — зазначила Свириденко.

Механізм компенсацій передбачає два рівні:

1. Для прифронтових регіонів.

Підприємства, які працюють у зонах підвищеного ризику, зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за знищене чи пошкоджене майно. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» держава відшкодовуватиме частину втрат у межах цього ліміту.

2. Для всієї України.

За моделлю, подібною до програми «5-7-9%», держава компенсуватиме частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків, щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки, але не більше 1 млн грн на рік.

Подати заявку можна онлайн на сайті ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» або через платформу «Дія.Бізнес». Компенсації надаватимуться за збитки, завдані ракетними та дроновими ударами, уламками ППО, вибухами, пожежами та ударною хвилею.

Після виплати компенсації право вимоги до росії на відшкодування збитків у межах виплаченої суми переходить державі.

«Цей механізм — частина політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”. Це про стійкість і захист, щоб бізнес міг працювати та зростати навіть під час війни», — наголосила Юлія Свириденко.