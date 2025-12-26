Росіяни опублікували відео із захопленого штабу українського батальйону в Гуляйполі: що кажуть у Силах оборони

Російські військові опублікували відео, на якому демонструють пункт управління одного з підрозділів ЗСУ в центрі Гуляйполя Запорізької області. Обставини події наразі перевіряються.

Про це як написала журналістка hromadske Діана Буцко, опубліковане відео фактично є екскурсією порожнім штабом, де залишили всю техніку, карту, печатки та навіть телефон.

“Росіяни опублікували відео із центру Гуляйполя. Відео незвичайне – це “екскурсія” штабом одного з батальйонів українських військових, де залишилися робочі комп’ютери і навіть незапаролений телефон. Припускаю, що на тих носіях може лишатися багато важливої інформації”, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про пункт управління 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, військові якого вчасно не вийшли з Гуляйполя.

“Вище командування не давало добро виходити пунктам управління батальйонів вчасно з населеного пункту Гуляйполя і, відповідно, пункт управління попав під контакт противника, й особовий склад, який перебував на штабі, відходив і залишив усе так, як є”, – пише Буцко з посиланням на військового, який тримає оборону на цьому напрямку.

За інформацією джерела журналістки, через дії військових 106-го батальйону був оголений фланг іншого підрозділу ТрО.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState, такий стан КСП трапився через те, що його приблизно 18 грудня штурмував противник.

Чому на КСП було багато управлінців, в тому числі командири рот, невідомо. Один з ротних після штурму загинув, бо не встигли довезти на стабік. Це додатково підтверджує присутність ворога в центральній частині міста, але ситуація така, що зараз і наші є майже всюди, як і ворог. Тому Гуляйполе стає великою сірою зоною – зазначають аналітики.

У коментарях до публікації журналістки Юлії Кирієнко-Мерінової речник сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що “ніхто й нічого не буде приховувати”.

“За даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту й узагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація. За результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи”, – написав Волошин.

Нагадаємо, 30 листопада Волошин повідомляв, що росармія штурмує Гуляйполе, намагаючись увійти до міста, а Сили оборони зупиняють противника на підступах. Уже 25 грудня Волошин повідомив про бої безпосередньо в Гуляйполі та спроби окупантів інфільтруватися до центру міста та завести на околиці групи для закріплення.

Також моніторинговий Telegram-канал DeepState 19 грудня писав, що через дії окремих офіцерів у 102 окремій бригаді територіальної оборони існує ризик втрати Гуляйполя. Йдеться, зокрема, про підбурювання бійців до самовільного залишення позицій, а також поширення серед активістів дезінформації російського походження.