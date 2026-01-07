        Події

        На Запоріжжі поліція схопила російського дезертира, який намагався дістатися обласного центру

        Галина Шподарева
        7 Січня 2026 14:55
        Затриманий у Запорізькій області російський військовий / Фото: Артем Кисько
        У вівторок, 6 січня, поліцейські Запорізької області затримали російського військового, який у цивільному одязі рухався в напрямку Запоріжжя. Піймали солдата росармії в Оріхові.

        Про це повідомив начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько.  

        Російського військовослужбовця затримав наряд групи реагування патрульної поліції з Оріхова.

        “Під час несення служби неподалік від зони бойових дій наряд ГРПП виявив підозрілого чоловіка в цивільному одязі, який вдавав із себе глухонімого. Попри всі намагання, йому не вдалося ввести в оману поліцейських”, – розповів начальник ГУНП.

        Патрульні встановили особу чоловіка, ним виявився російський військовий, який втік зі своїх позицій і намагався пройти до Запоріжжя. Поліцейські передали затриманого представникам контррозвідки.

        “Завдяки роботі запорізьких поліцейських обмінний фонд поповнився ще одним військовополоненим. А це – плюс один шанс на повернення для наших хлопців”, – зазначив Кисько.

        Затриманого російського дезертира поліція передала контррозвідці / Фото: Артем Кисько

