На Запоріжжі поліція схопила російського дезертира, який намагався дістатися обласного центру

У вівторок, 6 січня, поліцейські Запорізької області затримали російського військового, який у цивільному одязі рухався в напрямку Запоріжжя. Піймали солдата росармії в Оріхові.

Про це повідомив начальник ГУНП в Запорізькій області Артем Кисько.

Російського військовослужбовця затримав наряд групи реагування патрульної поліції з Оріхова.

“Під час несення служби неподалік від зони бойових дій наряд ГРПП виявив підозрілого чоловіка в цивільному одязі, який вдавав із себе глухонімого. Попри всі намагання, йому не вдалося ввести в оману поліцейських”, – розповів начальник ГУНП.

Патрульні встановили особу чоловіка, ним виявився російський військовий, який втік зі своїх позицій і намагався пройти до Запоріжжя. Поліцейські передали затриманого представникам контррозвідки.

“Завдяки роботі запорізьких поліцейських обмінний фонд поповнився ще одним військовополоненим. А це – плюс один шанс на повернення для наших хлопців”, – зазначив Кисько.