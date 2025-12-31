Задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена – DeepState

Моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російським військам не вдалося виконати завдання із захоплення Покровська та Мирнограду до Нового року, попри інтенсивні бої та постійне затягування сил у міську забудову.

За його даними, у районі Покровська за останній час кардинальних змін не відбулося. Противник продовжує затягувати сили в місто, намагається закріпитися в північній частині та періодично фіксується в районах Рівного, Світлого і Красного Лиману, де влаштовує засідки.

Аналітики зазначають, що логістична ситуація залишається вкрай складною. Російські війська приділяють особливу увагу ударам по шляхах постачання, усвідомлюючи їхню критичну важливість для української оборони. Українські підрозділи регулярно проводять операції із зачистки, щоб не допустити накопичення сил противника та зберегти контроль над маршрутами постачання і ротацій, однак це не змінює загальної обстановки, оскільки ворог має можливість постійно підтягувати піхоту за підтримки безпілотників.

У Мирнограді, за інформацією DeepState, відсутня суцільна смуга оборони. Є лише окремі райони, де українські війська чинять відносно організований спротив. Місто дедалі більше стає схожим на Покровськ: противник поступово поглинає його з південної частини, бере під контроль місцевість і вже дістався центральних районів. Водночас фіксації ворожої присутності відбуваються по всьому місту, і вогневий контакт може виникнути в будь-якій точці.

Саме це, як зазначають аналітики, стало підставою для переведення Мирнограду повністю в сіру зону. Водночас задача з утримання населеного пункту залишається актуальною, і українські військові продовжують оборону, намагаючись не допустити остаточного захоплення міста. Одним із ключових проблемних питань залишається перешийок, важливий для угрупування сил у Мирнограді.

У DeepState підсумували, що завдання російських військ захопити Покровськ і Мирноград до Нового року провалене. Водночас аналітики застерігають, що у 2026 році противник намагатиметься дотиснути ці населені пункти, спрямовуючи додаткові ресурси, а найближчий місяць буде надскладним.