        Суспільство

        Зеленський заявив, що Україні потрібні літаки L-159 для боротьби з “шахедами”

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 19:19
        читать на русском →
        Чеський військовий літак L-159 / Фото: Вікіпедія
        Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає літаки L-159 як один з елементів протидії масованим атакам дронів, зокрема “шахедів”. Він сказав, що Київ хотів би отримати такі літаки якнайшвидше.

        У розмові з Чеським радіо Зеленський пояснив, що захист неба — це “ціла інфраструктура”, яка включає різні компоненти, а L-159 він бачить як одну з деталей, здатних допомогти саме в боротьбі з великою кількістю дронів.

        Також президент України говорив про зацікавленість у випробуваннях та подальшій можливості контрактів на нові моделі, якщо буде ухвалене рішення щодо L-159.

