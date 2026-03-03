        Політика

        Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану по цивільній інфраструктурі

        Віктор Алєксєєв
        3 Березня 2026 13:21
        читать на русском →
        Зеленський висловив співчуття ОАЕ через удари Ірану та домовився про співпрацю / Фото Офіс президента
        Зеленський висловив співчуття ОАЕ через удари Ірану та домовився про співпрацю / Фото Офіс президента

        Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, під час якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

        Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей внаслідок ударів з боку Ірану. За його словами, іранський режим атакує не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру — житлові будинки, торговельні центри та навіть мечеті.

        Сторони обговорили можливі кроки для підтримки захисту життя та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим питанням. Президент наголосив, що захист життя є спільним пріоритетом для всіх у світі.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини