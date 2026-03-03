Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану по цивільній інфраструктурі

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, під час якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей внаслідок ударів з боку Ірану. За його словами, іранський режим атакує не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру — житлові будинки, торговельні центри та навіть мечеті.

Сторони обговорили можливі кроки для підтримки захисту життя та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим питанням. Президент наголосив, що захист життя є спільним пріоритетом для всіх у світі.

Реклама