У Мукачеві судитимуть чоловіка за шахрайство на майже 1,2 млн грн

Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 46-річного жителя міста, якого обвинувачують у шахрайстві на суму майже 1,2 млн грн.

За даними слідства, чоловік переконав подружжя пенсіонерів, що допоможе 78-річному чоловікові пройти лікування зору за кордоном. Частину коштів для цього передав їхній син, який служить у Збройних Силах України.

Обвинувачений надсилав жінці посилання, запевняючи, що займається організацією лікування. Він представився працівником банку та вів переписку в месенджері, надсилаючи потерпілій фішингові посилання. Після переходу за ними з її рахунку зникали кошти. Упродовж вересня 2023 – січня 2025 року родина втратила майже 1,2 млн грн.

Чоловікові інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою.

У прокуратурі нагадують, що фішингові схеми залишаються одними з найпоширеніших видів онлайн-шахрайства: зловмисники входять у довіру та виманюють гроші через підроблені посилання банків чи інших фінансових установ.