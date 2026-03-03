Зеленський: я не залишу Донбас і не погоджуся на обмін територіями

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на обмін територіями та не залишить Донбас.

В інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera, він повідомив, що Київ погодився на запропоновану США ідею заморожування лінії фронту, однак Росія наполягає на повному виведенні українських військ із Донбасу. За словами Зеленського, пропозиція демілітаризованих зон має стосуватися обох сторін, тоді як Москва вимагає обмежень лише для України.

Президент підкреслив, що не залишить 200 тисяч українців, які проживають у Донбасі, та наголосив на необхідності сильних українських оборонних позицій.

