МВФ виділив Україні 1,5 млрд доларів на підтримку бюджету

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової чотирирічної програми за Механізмом розширеного фінансування (EFF). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кошти вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Свириденко зазначила, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до державного бюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Прем’єр-міністерка подякувала партнерам за довіру та підтримку і наголосила, що уряд продовжує виконувати узгоджені реформи, спрямовані на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію.