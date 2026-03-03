Рубіо: “найсильніші удари ще попереду”

США завдали удару по Ірану превентивно, щоб запобігти можливій атаці на американські сили після дій Ізраїлю. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, на які посилається BBC News, Вашингтон знав про підготовку ізраїльської операції проти Ірану та очікував, що Тегеран відповість ударами по американських військових.

«Ми знали, що буде ізраїльська дія. Ми знали, що це спричинить атаку проти американських сил. І ми знали, що якщо не вдаримо по них до того, як вони почнуть ці атаки, то зазнаємо більших втрат і, можливо, більшої кількості загиблих», — сказав Рубіо журналістам.

Реклама

Реклама

Він відмовився розкривати деталі військових дій, однак заявив, що «найсильніші удари з боку американських збройних сил ще попереду».

Рубіо також прокоментував повідомлення іранської сторони про удар по школі в місті Мінаб, унаслідок якого, за заявами Тегерана, загинули десятки цивільних, зокрема діти. Він повідомив, що бачив ці повідомлення і що Міністерство оборони перевіряє, чи був це удар США.

«Сполучені Штати не завдають ударів по школах навмисно», — сказав він, додавши, що якщо діти справді загинули, це буде «трагічним наслідком», але наразі він не має деталей щодо обставин інциденту.

Іранські офіційні особи заявили, що внаслідок ударів загинули щонайменше 153 людини, включно з дітьми. Центральне командування США повідомило, що вивчає інформацію про цей інцидент.