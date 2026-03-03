СБУ затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися до ТЦК на Харківщині

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися на роботу до районного територіального центру комплектування на Харківщині, щоб шпигувати для російських спецслужб.

За даними контррозвідки, жінка — психологиня-фрилансерка — планувала отримати доступ до персональних даних українських військових і передавати ворогу інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті. Вона прибула з Черкас до Харківської області, орендувала житло та записалася на співбесіду на посаду психолога у місцевому ТЦК.

Перед цим підозрювана на власному автомобілі об’їхала прифронтову громаду, намагаючись виявити місця зосередження особового складу та техніки українських військових. Співробітники СБУ задокументували її дії, убезпечили відповідні локації та затримали жінку до візиту до ТЦК.

Слідство встановило, що після дистанційного вербування першим завданням агентки було коригування повітряних ударів РФ по енергооб’єктах Черкаської області. Вона фіксувала наслідки обстрілів та намагалася виявити позиції української протиповітряної оборони.

Згодом жінка виїхала до Краматорська, де шукала запасні командні пункти українських військових, а після цього отримала завдання працювати на Харківщині.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами контактів із представниками ФСБ та набої до стрілецької зброї.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.