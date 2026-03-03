Китайські експортери сталі зупиняють поставки на Близький Схід через кризу в Ормузькій протоці

Частина китайських експортерів сталі припинила робити нові комерційні пропозиції клієнтам на Близькому Сході через ескалацію конфлікту навколо Ірану, що майже паралізувала судноплавство через Ормузьку протоку. Про це Reuters повідомили аналітики та трейдери.

Фрахтові ставки стрімко зростають, а страхові компанії скасовують покриття ризиків, оскільки рух суден між Іраном і Оманом різко скоротився після ударів по суднах у регіоні на тлі відповіді Тегерана на атаки США та Ізраїлю.

Ормузька протока є не лише ключовим маршрутом світової торгівлі нафтою, а й важливим каналом постачання китайської сталі до країн Перської затоки. Торік регіон став другим за величиною ринком для китайських металургів, забезпечивши близько 16% експорту на тлі зростання торговельних бар’єрів у традиційних напрямках, зокрема у В’єтнамі та Південній Кореї.

Через перебої з перевезеннями деякі китайські виробники тимчасово припинили пропонувати нові партії сталі до регіону, оскільки судноплавні компанії не направляють судна до районів поблизу Перської затоки.

«У вас немає вибору — судноплавні компанії наразі не призначають судна для ринків поблизу Перської затоки», — сказав один із трейдерів зі східного Китаю на умовах анонімності. За його словами, без доступних суден неможливо визначити вартість фрахту, а без цього складно формувати нові пропозиції для клієнтів.

Аналітики консалтингової компанії Shanghai Metals Market прогнозують, що в короткостроковій перспективі експорт китайської сталі до країн Близького Сходу різко скоротиться. Це може посилити внутрішній надлишок пропозиції в Китаї та спричинити зниження цін на сталь.