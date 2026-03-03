У Кропивницькому затримали зрадника, який оформлював Starlink для окупантів

Служба безпеки України викрила та затримала в Кропивницькому агента ФСБ, який реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink для подальшого використання Росією у війні проти України.

За даними контррозвідки, завдання російської спецслужби виконував 44-річний місцевий житель. Він потрапив у поле зору ФСБ під час пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах. Після вербування чоловік спочатку оформив один термінал Starlink на своє ім’я нібито для побутових потреб.

Надалі він планував залучити до схеми родичку та десятьох наркозалежних осіб, які погодилися співпрацювати за грошову винагороду. Використовуючи їхні паспортні дані, підозрюваний хотів зареєструвати ще одинадцять терміналів і передати їхні реквізити ФСБ.

Реклама

Реклама

СБУ затримала чоловіка біля місцевого центру надання адміністративних послуг, коли він намагався зареєструвати черговий термінал на підставну особу. Одночасно заблокували й внесли до чорного списку Міністерства цифрової трансформації супутниковий термінал, який фігурант уже оформив на себе.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішують питання щодо правової кваліфікації дій його родички та інших осіб, причетних до схеми. Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.