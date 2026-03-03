Українські фахівці з дронів можуть допомогти Британії та ЄС

Україна готова ділитися з союзниками досвідом ведення війни з використанням безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський в італійській Corriere della Sera.

Він зазначив, що українські спеціалісти мають значний практичний досвід у сфері дронової війни і готові співпрацювати з Великою Британією, США, Італією, Францією та Німеччиною.

Зеленський наголосив, що Європі необхідно зміцнювати власну оборонну промисловість і отримати ліцензії на виробництво американської зброї. За його словами, Європа має економічний потенціал, але ще не повністю розвинута у військовому плані.

