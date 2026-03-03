ЗМІ неправильно трактували слова про вибори — роз’яснення Офісу Зеленського

Офіс президента України роз’яснив слова Володимира Зеленського щодо проведення президентських виборів після завершення війни.

В інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera Зеленський відповідав на запитання журналіста про те, чи планує він балотуватися на наступних виборах. Українські медіа процитували його слова як заяву про те, що вибори відбудуться лише після завершення війни, а не під час тимчасового перемир’я.

В Офісі президента наголосили, що йшлося не про зміну позиції щодо виборів, а про особисте рішення Зеленського щодо можливого висування своєї кандидатури.

Реклама

Реклама

«Справжнє запитання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що буду балотуватися — подивлюся, чого захочуть українці», — процитували Зеленського в ОП.

Там підкреслили, що його слова стосувалися саме участі у виборах, а не перегляду загальної позиції щодо умов їх проведення.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий погодитися на проведення виборів за кількох умов. Серед них — припинення вогню щонайменше на 60 днів та надання гарантій безпеки. Крім того, для проведення виборів необхідно внести зміни до законодавства, оскільки в умовах воєнного стану вибори в Україні не проводяться.