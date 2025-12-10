Польща веде переговори з Україною щодо передачі винищувачів МіГ-29 — Генштаб Польщі

Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив, що тривають переговори з Україною щодо можливого передання винищувачів МіГ-29. Остаточного рішення поки немає, але Варшава розглядає передачу літаків як частину союзницької підтримки.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі у повідомленні в мережі X заявив, що тривають переговори з українською стороною щодо передання літаків МіГ-29. У відомстві зазначили, що ці машини досягають кінцевих строків експлуатаційного ресурсу та не мають перспектив подальшої модернізації у складі Війська Польського. Водночас підкреслюється, що остаточне рішення щодо передачі ще не ухвалене.

У Генштабі Польщі наголосили, що донaція літаків може стати елементом союзницької політики підтримки України та зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Завдання, які раніше виконували винищувачі МіГ-29, надалі мають перебрати літаки F-16 та FA-50.

Паралельно ведуться переговори з Україною про надання Польщі окремих дронових і ракетних технологій. Мета — не лише технічна компенсація, а й спільне здобуття та розвиток нових оборонних і промислових компетенцій.