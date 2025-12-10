На Львівщині знову напали на представників ТЦК: військового поранили сокирою-молотком

Оперативне командування «Захід» повідомило про новий випадок нападу на групу оповіщення на Львівщині. Військовослужбовець отримав поранення під час перевірки документів громадянина мобілізаційного віку.

Оперативне командування «Захід» заявило про черговий випадок зухвалої агресії проти особового складу групи оповіщення, що стався сьогодні на Львівщині. За даними ОК «Захід», під час перевірки документів громадянин України мобілізаційного віку намагався уникнути встановлення особи та напав на військовослужбовця предметом, попередньо схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток». Постраждалого госпіталізовано, загрози його життю немає. Правоохоронці проводять слідчі дії.

У командуванні наголосили, що цей інцидент стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення під час виконання групою оповіщення службових обов’язків. За словами військових, агресія проти представників сил оборони перестає бути поодинокими випадками та перетворюється на тривожну тенденцію.

ОК «Захід» зазначає, що в обох випадках громадяни свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи та застосували фізичне насильство, чим створили пряму загрозу життю військових і поліцейських, які діють у межах своїх повноважень під час воєнного стану.

У заяві підкреслюється, що формування негативного ставлення до ТЦК та СП, масове поширення мемів про «зловживання мобілізацією», дискредитація військових і токсичні наративи в соцмережах створюють середовище, у якому частина громадян сприймає агресію проти сил оборони як виправдану або навіть «героїчну». Це, за словами командування, прямо сприяє реальним нападам.

Командування закликає громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців та наголошує, що будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною відповідальністю. Військові підкреслюють, що армія не може ефективно воювати одночасно на два фронти — проти зовнішнього ворога та проти всередині держави.

Оперативне командування «Захід» заявляє, що продовжує виконувати свої завдання в повному обсязі та очікує підтримки й взаємодії з боку місцевої влади та громадянського суспільства.