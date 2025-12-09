Завжди готовий: Зеленський відреагував на вимогу Трампа виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США щодо необхідності провести в Україні президентські вибори. За словами Зеленського, він “завжди готовий”.

Про це пише La Repubblica з посиланням на коментар Володимира Зеленського.

Президента України запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

“Я готовий завжди”, – відповів Зеленський.

Також президент України зазначив, що розраховує на допомогу прем’єрки Італії Джорджії Мелоні та довіряє їй.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори та додав, що українські посадовці використовують тему війни, щоб не проводити нові вибори. Також, на думку Трампа, Україна “вже не є демократією”, адже там давно не було виборів.