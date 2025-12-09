        Політика

        Завжди готовий: Зеленський відреагував на вимогу Трампа виборів в Україні

        Галина Шподарева
        9 Грудня 2025 19:20
        читать на русском →
        Володимир Зеленський / Фото: AFP
        Володимир Зеленський / Фото: AFP

        Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США щодо необхідності провести в Україні президентські вибори. За словами Зеленського, він “завжди готовий”.

        Про це пише La Repubblica з посиланням на коментар Володимира Зеленського.

        Президента України запитали про вибори, коли він виходив із готелю в районі Паріолі, де президент зазвичай зупиняється під час візитів до Риму.

        Реклама
        Реклама

        “Я готовий завжди”, – відповів Зеленський.

        Також президент України зазначив, що розраховує на допомогу прем’єрки Італії Джорджії Мелоні та довіряє їй.

        Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні необхідно провести президентські вибори та додав, що українські посадовці використовують тему війни, щоб не проводити нові вибори. Також, на думку Трампа, Україна “вже не є демократією”, адже там давно не було виборів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини