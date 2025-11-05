У США демократи перемогли на перших великих виборах після повернення Трампа до влади

У США відбулися перші великі вибори після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Демократична партія здобула перемогу в трьох ключових перегонах — на виборах мера Нью-Йорка та губернаторів Вірджинії й Нью-Джерсі, що стало серйозним сигналом для політичного ландшафту країни.

У Нью-Йорку мером став 34-річний представник Демократичної партії Зохран Мамдані — перший мусульманин на цій посаді. За нього проголосували понад два мільйони виборців — найвищий показник участі в міських виборах із 1969 року.

Мамдані, який відомий своєю лівою політичною позицією, виступає за підвищення податків для великого бізнесу та заможних американців, розширення доступу до безплатних дитсадків і громадського транспорту, а також замороження орендної плати.

У виборчих перегонах він випередив колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, який ішов як незалежний кандидат і називав суперника «радикальним ліваком».

Президент Дональд Трамп відреагував на результати, назвавши Мамдані “комуністом” і пригрозивши скоротити федеральне фінансування міста.

Демократи також утримали губернаторські посади у Вірджинії та Нью-Джерсі. У Вірджинії перемогу здобула Абігейл Спанбергер, яка змінить на посаді республіканця Гленна Янкіна, а в Нью-Джерсі — Мікі Шерріл, котра перемогла свого опонента-республіканця Джека Чіатареллі.

Обидві політикині під час кампанії наголошували на зв’язках своїх суперників із Трампом, використовуючи невдоволення виборців через урядовий шатдаун і його жорстку імміграційну політику.

“Ми показали, що Вірджинія обирає прагматизм, а не хаос”, — заявила Спанбергер після перемоги.

Ці вибори стали першим масштабним тестом для політичної ситуації у США після повернення Трампа до Білого дому дев’ять місяців тому. Хоча всі три штати традиційно вважаються прихильними до демократів, ці результати надали партії новий імпульс перед проміжними виборами 2026 року.

Аналітики зазначають, що демократи зосередили увагу на соціально-економічних питаннях — цінах, оренді та підтримці населення, тоді як республіканці робили акцент на темах безпеки та міграції.