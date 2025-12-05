Понад 100 боєзіткнень за добу: найгарячіше – на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках

Від початку цієї доби на фронті зафіксовано 106 бойових зіткнень. Російські війська ведуть активні штурмові дії на низці напрямків, застосовуючи артилерію та авіацію. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 5 грудня 2025 року.

Від вогню ворожої артилерії сьогодні постраждали прикордонні громади, зокрема населені пункти Студенок, Малушине, Бунякине, Кучерівка, Сімейкине, Шалигине, Бачівськ на Сумщині, а також Залізний Міст на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, та здійснив 105 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, два з них – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив вісім атак, намагаючись просунутися в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького. Сили оборони відбили всі штурмові дії.

На Куп’янському напрямку російські війська п’ять разів атакували позиції ЗСУ поблизу Степової Новоселівки, Піщаного та у напрямку Глушківки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку зафіксовано 15 атак у районах Нововодяного, Новоєгорівки, Дерилового та Колодязів. П’ять бойових зіткнень залишаються активними.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили сім атак у районах Дронівки, Серебрянки та у напрямку Сіверська, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував поблизу Новомаркового та Васюківки, але без успіху.

Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку, де зафіксовано 22 штурмові дії в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває.

Найбільшу кількість атак зафіксовано на Покровському напрямку. Там противник здійснив 28 спроб потіснити українських військових у районах Маяка, Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Молодецького, Котлярівки, Ялти та Дачного. Сили оборони відбили 26 атак, ще два бої тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районах Олександрограда, Привільного, Рибного та Красногірського. П’ять штурмів відбито, ще чотири атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення поблизу Солодкого, Добропілля та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку станом на 16:00 бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські військові відбили три атаки противника, ще один бій триває. На решті напрямків суттєвих змін не відзначено.