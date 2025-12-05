Депутату Харківської міськради від ОПЗЖ та соратнику Медведчука повідомили про підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру депутату Харківської міської ради від забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа – за життя”, який перейшов на бік ворога та поширював антиукраїнські наративи.

Про це повідомили в ДБР.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Лесика.

На початку російської агресії депутат дав інтерв’ю російському телеканалу “Россия 24”, де поширював пропагандистські тези, спрямовані на формування антиукраїнських настроїв. Експертиза підтвердила, що ці висловлювання мали ознаки інформаційного впливу, який шкодить суверенітету та безпеці України.

Також слідчі встановили, що депутат, як суб’єкт декларування, умисно не подав щорічні декларації за 2022–2024 роки, порушивши вимоги Закону України “Про запобігання корупції”.

У 2023 році підозрюваний виїхав до РФ, де й переховується від правосуддя. Депутату заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та умисному неподанні декларації суб’єктом декларування (ст. 366-3 КК України). Документ вручено у встановленому законом порядку – родичам підозрюваного. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вручення підозри родичам депутата / Фото: ДБР

Довідка. Андрій Лесик народився 4 серпня 1981 року в м. Камінь-Каширський Волинської області. У 2016 році був самовисуванцем у нардепи по Луганській області. 9 травня 2017 року на Меморіалі Слави у Харкові депутат Андрій Лесик з’явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами та опонентами.

Лесик – голова Харківської організації “Український вибір” Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

Організовував проросійські мітинги в Харкові, поширював фейки про нацизм в Україні, назвав Революцію гідності “збройним переворотом”, заперечував війну з Росією.