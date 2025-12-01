СБУ затримала ухилянта, який готував ракетний удар по Чернівцях та закликав до обстрілів західних областей

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернівцях російського агента, який коригував ракетно-дронові атаки РФ та закликав росіян до продовження ударів по всьому західному регіону.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, основним завданням зловмисника був пошук і фото- та відеофіксація промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці у Чернівцях.

35-річного місцевого безробітний, який ховався від мобілізації, окупанти завербували в одному з Telegram-каналів, де він виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян, зокрема обстріли цивільних будівель України.

“Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у “звіт”, який направляв у спеціально створений чат-бот”, – розповіли в СБУ.

Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі “ВКонтакте”: схвалював комбінований удар окупантівпо Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні жителі.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання у Чернівцях. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.