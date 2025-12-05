        Суспільство

        У шести областях застосовуються аварійні відключення світла: в Укренерго пояснили причину

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 11:56
        Відновлення енергомереж / Фото: Укренерго
        Відновлення енергомереж / Фото: Укренерго

        У ніч на 5 грудня РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах. Пошкоджено обладнання, фіксуються локальні знеструмлення. Графіки відключень світла скасовано, застосовуються аварійні відключення.

        Про це повідомили в Укренерго.

        У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

        “Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів”, – йдеться в повідомленні.  

        Унаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.


