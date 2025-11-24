Обмеження в усіх областях: в Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки

У вівторок, 25 листопада, в усіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. Причина – наслідки недавніх російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в Укренерго.

“Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – йдеться в повідомленні.

У компанії визначили час та обсяг застосування обмежень на вівторок.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго підкреслили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

“Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо”, – йдеться у звернення.