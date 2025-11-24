        Суспільство

        Обмеження в усіх областях: в Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки

        Галина Шподарева
        24 Листопада 2025 20:19
        читать на русском →
        Диспетчер Дніпровських електромереж / Фото: ДТЕК
        Диспетчер Дніпровських електромереж / Фото: ДТЕК

        У вівторок, 25 листопада, в усіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії. Причина – наслідки недавніх російських атак на енергооб’єкти. 

        Про це повідомили в Укренерго.

        “Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        У компанії визначили час та обсяг застосування обмежень на вівторок.

        Графіки погодинних відключень:                                  

        • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

        Графіки обмеження потужності:                          

        • з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

        В Укренерго підкреслили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

        “Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо”, – йдеться у звернення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини