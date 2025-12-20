Через нічні удари рф без електрики залишилися споживачі у чотирьох областях

У ніч із 19 на 20 грудня російські війська атакували об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє Міненерго.

Унаслідок ударів станом на ранок знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій у прикордонному регіоні, постраждалих немає.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, а також діють обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу та сторінках обленерго.

Реклама