        У Дніпрі мешканці будинку побили енергетика, який намагався відключити їм світло

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 14:12
        Службове авто поліції / Фото ілюстративне: Нацполіція
        У Дніпрі мешканці будинку, розташованого поряд з об’єктом критичної інфраструктури, напали на енергетика, який намагався відключити електрику. Чоловіка побили та пошкодили його майно, енергетична компанія звернулася до поліції.

        Про це повідомили в пресслужбі “Підприємства з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”.

        “Під час виконання службових обов’язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі”, – йдеться в повідомленні.

        За словами енергетиків, дійшло до рукоприкладства – енергетик дістав тілесні ушкодження, а його майно пошкодили.

        Також інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання в низці будинків.

        У компанії зазначили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає мешканцям привілей, тому ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” здійснюватиме всі заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими жителями міста.

        Інформація щодо нападів передана до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження.


