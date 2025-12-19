У Дніпрі мешканці будинку побили енергетика, який намагався відключити їм світло

У Дніпрі мешканці будинку, розташованого поряд з об’єктом критичної інфраструктури, напали на енергетика, який намагався відключити електрику. Чоловіка побили та пошкодили його майно, енергетична компанія звернулася до поліції.

Про це повідомили в пресслужбі “Підприємства з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”.

“Під час виконання службових обов’язків оперативно-виїзною бригадою ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” на неї здійснено неодноразовий напад мешканцями будинків по вулиці Академіка Янгеля, які раніше не відключалися через перебування на лінії з критичною інфраструктурою, а тепер відключаються у ручному режимі”, – йдеться в повідомленні.

За словами енергетиків, дійшло до рукоприкладства – енергетик дістав тілесні ушкодження, а його майно пошкодили.

Також інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання в низці будинків.

У компанії зазначили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає мешканцям привілей, тому ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК” здійснюватиме всі заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими жителями міста.

Інформація щодо нападів передана до Національної поліції для відкриття кримінального впровадження.