        ППО знешкодила над Україною 80 російських безпілотників  

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 09:37
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ
        Мобільна вогнева група / Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

        У ніч на 5 грудня, починаючи з 19:00 4 грудня, російські військові атакували Україні 137 ударними БпЛА типу Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 90 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 80 російських дронів різних типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

        Зафіксовано влучання 57 ударних БпЛА на 13 локаціях.


