        111 російських дронів атакували вночі Україну: є влучання в чотирьох областях

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 09:06
        Пожежа на місці обстрілу / Фото: ГУНП в Харківській області
        У ніч на 3 грудня, починаючи з 18:00 2 грудня, РФ атакувала Україну 111 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Понад 60 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 83 російські БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Одеській областях. Серед цивільного населення є жертви.


