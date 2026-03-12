Приставив ніж до горла: в Ужгороді біля будівлі СБУ чоловік погрожував вкоротити собі віку

12 березня в центрі Ужгорода у сквері біля будівлі СБУ чоловік приставив собі ніж до горла. Після переговорів правоохоронцям вдалося його затримати.
Про це пише журналіст Віталій Глагола.
Про подію повідомили очевидці, які надали відео з місця події.
За їхніми словами, чоловік приставив ніж до горла та погрожував покінчити з життям. За попередньою інформацією, він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.
На місце прибули патрульні поліцейські. Правоохоронці провели з чоловіком переговори, після чого змогли його зупинити та затримати.
За наявною інформацією, життю чоловіка наразі нічого не загрожує. Причини його вчинку поки невідомі.