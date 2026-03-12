        Події

        Приставив ніж до горла: в Ужгороді біля будівлі СБУ чоловік погрожував вкоротити собі віку

        Галина Шподарева
        12 Березня 2026 14:03
        читать на русском →
        Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді / Скриншот
        Затримання озброєного чоловіка в Ужгороді / Скриншот

        12 березня в центрі Ужгорода у сквері біля будівлі СБУ чоловік приставив собі ніж до горла. Після переговорів правоохоронцям вдалося його затримати.

        Про це пише журналіст Віталій Глагола.

        Про подію повідомили очевидці, які надали відео з місця події.

        Реклама
        Реклама

        За їхніми словами, чоловік приставив ніж до горла та погрожував покінчити з життям. За попередньою інформацією, він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

        На місце прибули патрульні поліцейські. Правоохоронці провели з чоловіком переговори, після чого змогли його зупинити та затримати.

        За наявною інформацією, життю чоловіка наразі нічого не загрожує. Причини його вчинку поки невідомі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини