Після 800 дронів за добу Зеленський попередив про можливість ракетної атаки

Від початку доби РФ вже запустила по Україні щонайменше 800 дронів й атака триває. Зафіксовані влучання російських БпЛА у 19 областях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Протягом дня російські війська запускали хвилі дронів-камікадзе по різних регіонах України, зокрема по областях, що межують із країнами НАТО. Є влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській та Херсонській областях.

Станом на зараз відомо про десятки поранених, серед яких є діти. Загинули шестеро людей.

Зеленський зазначив, що метою Росії є перенавантаження ППО. За даними української розвідки, після хвиль дронів можливі також ракетні удари по Україні.

За словами президента, російська атака не є випадковістю та збіглася у часі з візитом президента Дональда Трампа до Китаю.

“Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури”. – йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав міжнародних партнерів не мовчати про російські атаки та посилити тиск на РФ. Він також попросив українців реагувати на сигнали повітряної тривоги.