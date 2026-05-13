Reuters: Після атаки українських дронів у Росії повністю зупинився НПЗ у Пермі

Нафтопереробний завод у російській Пермі повністю припинив переробку нафти після атаки дронів 7 травня. Удар спричинив пожежу та пошкодження обладнання підприємства.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Як стало відомо, після атаки українських БпЛА на НПЗ у Пермі були терміново зупинені три установки первинної переробки нафти. Також припинили роботу деякі установки вторинної переробки.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін раніше заявив, що українські дрони атакували промислові об’єкти в регіоні, який розташований приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви. Назву підприємства він не уточнив.

За словами джерел, одна з установок — CDU-4 — не працювала ще з 30 квітня після попередньої атаки дронів. Ремонт пошкодженого обладнання може тривати кілька тижнів.

Пермський НПЗ належить компанії “Лукойл”. У 2024 році підприємство переробило близько 12,6 мільйона тонн нафти, або 250 тисяч барелів на добу. Завод виробив 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного пального, 700 тисяч тонн коксу та 200 тисяч тонн мазуту.