На Харківщині чиновника Держгеокадастру затримали на хабарі у 300 тисяч гривень від фермера

У Харкові правоохоронці затримали посадовця Держгеокадастру, якого підозрюють у вимаганні 300 тисяч гривень хабаря від керівника фермерського господарства. За даними слідства, чиновник обіцяв аграріям “безпроблемну” перевірку та відсутність перешкод у роботі.

У СБУ повідомили, що йдеться про 42-річного завідувача сектору Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

За версією слідства, посадовець вимагав у керівника агропідприємства 300 тисяч гривень за те, щоб не створювати штучних перешкод під час господарської діяльності та не фіксувати порушення під час перевірок.

У ДБР заявили, що чиновник переконав фермера самостійно написати заяву на проведення позапланової перевірки, попри діючий мораторій на такі перевірки.

Натомість він обіцяв “спокійну роботу” без додаткового контролю та проблем із документацією.

Правоохоронці задокументували передачу першої частини хабаря у розмірі 100 тисяч гривень. Після цього посадовець показав результати перевірки, в яких не було суттєвих порушень.

За даними ДБР, у день отримання другої частини грошей чиновник не прийшов на роботу та наказав привезти кошти до нього додому.

Слідчі стверджують, що на момент передачі грошей посадовець вживав алкоголь та “ледь тримався на ногах”.

Після отримання 200 тисяч гривень його затримали “на гарячому”.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших посадовців Держгеокадастру до корупційної схеми.