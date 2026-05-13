Омбудсмен повідомив про тисячі скарг на ТЦК, зокрема через побиття та смерті людей

Кількість звернень до омбудсмена щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком. Серед скарг — побиття, використання балаклав та випадки загибелі цивільних у приміщеннях ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час виступу у парламенті заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, тема мобілізації стала найгострішою у 2025 році серед звернень до омбудсмена.

Реклама

Реклама

“Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 22 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тисяч звернень”, — сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що серед скарг є повідомлення про побиття громадян, використання представниками ТЦК балаклав, а також випадки загибелі цивільних у приміщеннях територіальних центрів комплектування.

Лубінець наголосив, що навіть в умовах повномасштабної війни система мобілізації має бути змінена.

“Я категорично не погоджуюсь” із думкою, що під час війни реформувати цю систему неможливо, заявив він.

За словами омбудсмена, він пропонує створити термінову робочу групу на рівні Міністерства оборони за участю представників парламенту та офісу Уповноваженого.

“Громадяни України повинні відчувати свою захищеність в приміщеннях ТЦК і СП, а не навпаки”, — додав Лубінець.