        Події

        У Полтаві після атаки БпЛА без світла залишилися понад 6,5 тисячі абонентів

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 08:39
        читать на русском →
        У Полтаві після нічної атаки розпочали видачу матеріалів із міського резерву для першочергового закриття пошкоджених вікон / Фото: t.me/kateryna_yamshchikova
        У Полтаві після нічної атаки розпочали видачу матеріалів із міського резерву для першочергового закриття пошкоджених вікон / Фото: t.me/kateryna_yamshchikova

        Російські війська вранці 13 травня атакували Полтавську громаду ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію та житлові будинки, а понад 6,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

        Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ворожі БпЛА влучили в електропідстанцію. Через це без світла залишилися понад 6,5 тисячі побутових і 548 юридичних споживачів.

        За словами секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків.

        Реклама
        Реклама

        Під час попереднього обстеження зафіксували 292 вибиті вікна — 237 у квартирах і ще 55 у місцях загального користування.

        Також пошкоджено скління прилеглих будинків. На місці працюють усі необхідні міські служби та штаб із ліквідації наслідків атаки.

        Мешканцям уже почали видавати матеріали з міського резерву для першочергового закриття пошкоджених вікон. До допомоги також долучилися міжнародні гуманітарні місії.

        За попередньою інформацією, постраждалих немає.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov