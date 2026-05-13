У Полтаві після атаки БпЛА без світла залишилися понад 6,5 тисячі абонентів

Російські війська вранці 13 травня атакували Полтавську громаду ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію та житлові будинки, а понад 6,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ворожі БпЛА влучили в електропідстанцію. Через це без світла залишилися понад 6,5 тисячі побутових і 548 юридичних споживачів.

За словами секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, внаслідок вибухової хвилі пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків.

Під час попереднього обстеження зафіксували 292 вибиті вікна — 237 у квартирах і ще 55 у місцях загального користування.

Також пошкоджено скління прилеглих будинків. На місці працюють усі необхідні міські служби та штаб із ліквідації наслідків атаки.

Мешканцям уже почали видавати матеріали з міського резерву для першочергового закриття пошкоджених вікон. До допомоги також долучилися міжнародні гуманітарні місії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.