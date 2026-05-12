Атмосферний фронт принесе дощі майже по всій Україні: прогноз на 13 травня

У середу, 13 травня, в Україні очікується нестійка погода через активний холодний атмосферний фронт. У більшості регіонів прогнозують дощі, грози та шквали, а після проходження фронту пошириться прохолодніше повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Нестійку погоду з дощами різної інтенсивності, місцями грозами і шквалами на більшій частині території України зумовлюватиме активний холодний атмосферний фронт, який сьогодні вже над заходом нашої країни, продовжуватиме рухатися у східному напрямку і завтра вдень пролягатиме майже меридіонально від Балтійського до Чорного моря через північні, центральні та південні наші області”, – пояснили синоптики.

У більшості областей, крім західних, а вночі й східних регіонів, очікуються помірні дощі. Вдень у центральних та південних областях можливі грози, місцями значні дощі та шквали швидкістю 15–20 м/с.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі — південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °C, у західних областях +4…+9 °C. Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях очікується +13…+18 °C, на решті території +17…+22 °C.