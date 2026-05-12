Українські військові показали удар по колоні окупантів біля Часового Яру

На підходах до Часового Яру українські військові завдали удару по колоні російської піхоти, яка рухалася зі сторони Бахмута.

Про це повідомили у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Знищення російської колони здійснили підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила у взаємодії з 427 бригадою БПС “РАРОГ”.

За даними військових, понад 20 російських військових відкрито рухалися зі сторони Бахмут. Їх виявила розвідка, після чого по колоні завдали ударів артилерією та дронами.

На відео також є кадри з GoPro самих російських військових.