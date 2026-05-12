ВАКС переніс обрання запобіжного заходу екскерівнику ОП Єрмаку — САП просить арешт із заставою 180 млн грн

12 травня у Вищому антикорупційному суді розпочали розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його підозрюють у легалізації 460 млн гривень під час будівництва котеджного містечка “Династія” у Козині під Києвом.

Про це пише РБК-Україна.

Судове засідання у ВАКС розпочалося о 16:15. Частину розгляду вирішили проводити у закритому режимі.

Перед початком слухання до зали суду прибули прокурори, які клопочуть про арешт Андрія Єрмака з альтернативою застави у 180 млн гривень.

Під час спілкування з журналістами Єрмак заявив, що почувається “нормально” та “зібраним”, однак відмовився коментувати інформацію про можливий вплив на рішення в Офісі президента.

Сторона захисту попросила відкласти розгляд справи через великий обсяг матеріалів. За словами адвоката, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Суд погодився сьогодні заслухати сторону обвинувачення та частину матеріалів, однак запобіжний захід 12 травня не обиратимуть.

Прокурори заявили, що, за версією слідства, Єрмак забезпечував фінансування будівництва частини об’єктів, власником яких планував стати, зокрема за рахунок коштів, отриманих від діяльності організації, яку, за даними слідства, очолював Тимур Міндіч.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру. Справу пов’язують із можливим відмиванням 460 млн гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» у селі Козин. У справі також фігурують бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

12 травня підозри у справі отримали також Міндіч, Чернишов і ще четверо фігурантів. У разі доведення вини їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.