Київські медики продавали фейкові інвалідності за $25 тисяч

СБУ повідомила про викриття у Києві двох масштабних схем ухилення від мобілізації. За даними слідства, одна з оборудок дозволила незаконно «забронювати» понад тисячу військовозобов’язаних чоловіків.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У Києві викрили масштабні схеми для ухилянтів / Фото: СБУ

За даними слідства, організаторкою однієї зі схем була керівниця критично важливого підприємства столиці. Вона оформлювала військовозобов’язаних на роботу з подальшим отриманням бронювання від мобілізації.

У СБУ заявили, що за таке працевлаштування чоловіки щомісяця передавали роботодавиці 10% своєї зарплати. За майже півтора року, за даними слідства, фігурантка отримала понад 50 мільйонів гривень.

До схеми також була залучена її знайома, яка виконувала роль посередниці під час зустрічей із клієнтами та передачі коштів.

Слідство встановило, що військовозобов’язаних шукали серед працівників приватних компаній, керівники яких хотіли «забронювати» персонал від призову.

Окрім цього, у Києві правоохоронці затримали посадовців психіатричного відділення однієї з лікарень, яких підозрюють у продажі фіктивних довідок про інвалідність.

За даними СБУ, завідувач відділення психіатрії та лікарка-психотерапевт за 25 тисяч доларів оформлювали чоловікам другу групу інвалідності.

Спочатку військовозобов’язаних направляли на стаціонарне лікування, після чого видавали фальшиві висновки з тяжкими психічними діагнозами та ознаками розумової відсталості.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.