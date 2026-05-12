Сили оборони знешкодили 192 ворожих БПЛА з 216

“За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

У ніч на 12 травня (з 18:00 11 травня) противник атакував 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.