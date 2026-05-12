        Події

        Сили оборони знешкодили 192 ворожих БПЛА з 216

        Віктор Алєксєєв
        12 Травня 2026 10:06
        Ілюстративне фото / Фото x.com/Podolyak_M
        Ілюстративне фото / Фото x.com/Podolyak_M

        У ніч на 12 травня (з 18:00 11 травня) противник атакував 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
        Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov