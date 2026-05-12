Дуа Ліпа судиться з Samsung: що стало причиною конфлікту

Британська попзірка Дуа Ліпа подала позов проти Samsung, звинувативши компанію у незаконному використанні її фотографії для продажу телевізорів у США. Співачка вимагає компенсацію в розмірі не менше 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє AFP.

Позов було подано у п’ятницю до федерального суду Каліфорнії. Адвокати співачки заявили, що Samsung здійснювала «масштабну, постійну та несанкціоновану комерційну експлуатацію її образу та зовнішності» на картонних коробках для телевізорів.

У матеріалах справи наведено фото упаковки телевізора високої чіткості, на екрані якого розміщено кілька зображень, зокрема велике фото частини обличчя Дуа Ліпи.

У позові зазначається, що фотографія під назвою «Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024» зареєстрована в Бюро авторських прав США та належить співачці.

У Samsung заявили, що фото артистки було надане стороннім контент-партнером для безкоштовного стримінгового сервісу Samsung TV Plus.

Компанія стверджує, що використала зображення лише після отримання «чітких запевнень» від партнера про наявність всіх необхідних дозволів, включно з використанням на коробках телевізорів. У Samsung також додали, що відкриті до «конструктивного врегулювання» ситуації з командою співачки.

У позові також перелічуються комерційні партнерства Дуа Ліпи, зокрема співпраця з Puma, Versace, Yves Saint Laurent, Porsche, Apple, Chanel, Nespresso, Bvlgari та Tiffany & Co.

Адвокати співачки наголошують, що вона «дуже вибірково ставиться до комерційних партнерств» і не погодилася б на використання свого імені чи зображення для продажу продукції Samsung.

Позов містить вісім цивільних правопорушень, серед яких порушення права на публічність, порушення авторських прав і неправдиве схвалення продукції. Крім компенсації, Дуа Ліпа також вимагає постійної судової заборони на подальше використання її зображення.