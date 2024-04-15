Apple втрачає лідерство серед виробників телефонів на користь Samsung

Поставки смартфонів Apple впали приблизно на 10% в першому кварталі 2024 року, на що вплинуло посилення конкуренції з боку виробників смартфонів Android, які прагнуть зайняти перше місце. Про це свідчать дані дослідницької компанії IDC, передає Reuters.

Світові поставки смартфонів зросли на 7,8% до 289,4 мільйона одиниць у січні-березні, при цьому Samsung зайняв 20,8% ринку, відвоювавши у Apple місце лідера серед виробників телефонів.

Різке падіння продажів виробника iPhone сталося після його сильних показників у грудні, коли він обігнав Samsung і став виробником телефонів №1 у світі. Наразі він опинився на другому місці з часткою ринку 17,3%, оскільки китайські бренди, такі як Huawei, збільшують свою частку на ринку.

Xiaomi, один з провідних китайських виробників смартфонів, посів третю позицію з часткою ринку 14,1% у першому кварталі.

Південнокорейська компанія Samsung, яка на початку року випустила свою останню флагманську лінійку смартфонів – серію Galaxy S24, відвантажила понад 60 мільйонів телефонів за цей період.

Світові продажі смартфонів Galaxy S24 підскочили на 8% порівняно з минулорічною серією Galaxy S23 протягом перших трьох тижнів їхньої доступності, повідомив раніше постачальник даних Counterpoint.

За даними IDC, у першому кварталі Apple відвантажила 50,1 мільйона iPhone у порівнянні з 55,4 мільйона одиниць за аналогічний період минулого року.

Поставки смартфонів Apple в Китаї скоротилися на 2,1% в останньому кварталі 2023 року порівняно з попереднім роком.

Таке падіння підкреслює проблеми, з якими стикається американська компанія на третьому за величиною ринку, оскільки деякі китайські компанії та державні установи обмежують використання працівниками пристроїв Apple, що є відображенням обмежень уряду США на китайські програми з міркувань безпеки.

У червні компанія з Купертіно проведе Всесвітню конференцію розробників (WWDC), на якій представить оновлення програмного забезпечення для iPhone, iPad та інших пристроїв Apple.