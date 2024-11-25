Samsung і OpenAI можуть інтегрувати ChatGPT у пристрої Galaxy

Компанії Samsung і OpenAI ведуть переговори про укладення партнерської угоди, в рамках якої ChatGPT буде інтегрований у ШІ-сервіс Galaxy AI.
Про це повідомляє The Information.
Наразі Samsung використовує власну мовну модель і технологію Gemini AI від Google для роботи функцій штучного інтелекту у своїх пристроях.
Схожу стратегію вже застосовує Apple: її система Apple Intelligence використовує ChatGPT лише тоді, коли вбудовані моделі не можуть вирішити завдання. Ймовірно, Samsung обере подібний підхід для своїх пристроїв.
Переговори між OpenAI і Samsung перебувають на ранніх стадіях, тому конкретних термінів впровадження ChatGPT у смартфони Galaxy поки не названо.