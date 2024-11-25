Техно

Samsung і OpenAI можуть інтегрувати ChatGPT у пристрої Galaxy
25 Листопада 2024 09:40
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Компанії Samsung і OpenAI ведуть переговори про укладення партнерської угоди, в рамках якої ChatGPT буде інтегрований у ШІ-сервіс Galaxy AI.

Про це повідомляє The Information.

Наразі Samsung використовує власну мовну модель і технологію Gemini AI від Google для роботи функцій штучного інтелекту у своїх пристроях.

Схожу стратегію вже застосовує Apple: її система Apple Intelligence використовує ChatGPT лише тоді, коли вбудовані моделі не можуть вирішити завдання. Ймовірно, Samsung обере подібний підхід для своїх пристроїв.  

Переговори між OpenAI і Samsung перебувають на ранніх стадіях, тому конкретних термінів впровадження ChatGPT у смартфони Galaxy поки не названо.


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