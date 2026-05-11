У Миколаєві після пластичної операції померла 34-річна жінка

У Миколаєві після планової пластичної операції померла 34-річна жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Про це повідомили в ГУНП у Миколаївській області.

Повідомлення про смерть пацієнтки у приватному медичному закладі Миколаєва надійшло до поліції від бригади швидкої медичної допомоги 10 травня.

На місці події слідчі з’ясували, що напередодні, 9 травня, 34-річній жінці провели планове хірургічне втручання. Після операції вона мала перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Наступного дня під час проведення післяопераційної медичної маніпуляції пацієнтка кілька разів втрачала свідомість. Медики надавали їй невідкладну допомогу та викликали бригаду швидкої, однак врятувати жінку не вдалося.

Остаточну причину смерті мають встановити після проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці опитали працівників медичного закладу, а також вилучили речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.